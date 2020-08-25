Нацбанк Білорусі припинив кредитувати банки через тиск на валютний ринок

Фото: білоруський рубль (news.myseldon.com)

Білоруси конвертують місцеві рублі в долари

Національний банк Білорусі припинив з 24 серпня по 15 вересня 2020 року проведення постійно доступних операцій з підтримки ліквідності у формі кредитів овернайт. Ці кредити спрямовувались на валютний ринок.

Про це повідомляє агентство БЕЛТА з посиланням на повідомлення банку.

"Останнім часом на тлі зростання дефіциту ліквідності в банківській системі спостерігається досить суттєве зростання кредитного портфеля банків в білоруських рублях, що чинить додатковий тиск на внутрішній валютний ринок", - йдеться в повідомленні банку.

Однак дане рішення означає, що Нацбанк продовжить надавати підтримку ліквідності банківської системи з метою безумовного виконання банками своїх зобов'язань. Разом з тим вона буде здійснюватися в більш контрольованому режимі: шляхом проведення аукціонних операцій на відкритому ринку, а також, у разі необхідності, з використанням двосторонніх операцій з урахуванням реалізації банками заходів щодо скорочення дефіциту ліквідності.

Раніше міжнародне рейтингове агентство Moody's заявило, що політична напруженість у Білорусі зумовила відтік депозитів з банків і спонукала громадян до конвертації заощаджень в долари США. Однак білоруські банки зараз мають значний запас ліквідності, а також можуть розраховувати на підтримку держави або закордонних материнських банків.

Зазначимо, після президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, у Білорусі почалися масові протести, які із застосуванням вогнепальної зброї придушуються силовиками.

На тлі протестів жителі країни почали скуповувати валюту. Білоруський рубль 24 серпня втратив ще майже 2%, опустившись до мінімального значення з 9 квітня у 2,5364 рублів за долар.