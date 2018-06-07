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Нацбанк в 2017 сократил свою прибыль на 9,1%

НовостиФинансы    07.06.2018 - 16:41
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)
Фото: Национальный банк Украины (НБУ)

Чистые доходы регулятора сократились на 11,4%

Национальный банк Украины получил 62,291 млрд гривен прибыли за 2017 год, что на 9,1% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные годового отчета регулятора за 2016 год.

Согласно документу, чистый доход НБУ за прошлый год составил 65,913 млрд гривен, сократившись за год на 8,519 млрд гривен. Доход от изменения валютных курсов уменьшился в 1,6 раза и составил 14,3 млрд гривен.

Падение указанных доходов, поясняет Нацбанк, связано, в частности, с замедлением падения курса гривны к иностранным валютам.

В результате высвобождения резервов под обесценивание кредитов, выданных банкам , сумма чистых процентных доходов (с учетом высвобождения резервов под обесценение) составила в 2017 году 45,2 млрд гривен, что на 5% нижше, чем в 2016 году.

Сумма процентных расходов сократилась на 12,8% и составила в 2017 году 11,6 млрд гривен, в первую очередь, за счет сокращения расходов по депозитным сертификатам Национального банка, размещавшихся в течение года (размещение также сократилось), и увеличения обязательств перед Международным валютным фондом, по которым уплачиваются проценты.

Что касается активов НБУ, то структура активов за последние пять лет изменялась в части роста портфеля ценных бумаг Украины, который представлен преимущественно государственными облигациями, а также наращиванием международных резервов.

В части обязательств Национального банка наблюдается их традиционная диверсификация с присутствием основного, специфического для центрального банка как эмиссионного центра страны вида обязательств - банкноты и монеты в обращении. В то же время, доля этой статьи за последние годы существенно уменьшилась и в 2015 - 2016 годах составляла менее половины валюты баланса.

В последние годы наблюдается значительное наращивание внешних заимствований, в первую очередь, обязательств перед Международным валютным фондом. Заметную часть обязательств Национального банка составляют обязательства по перечислению части прибыли в государственный бюджет.

Напомним, ранее Совет Национального банка Украины (НБУ) согласовал расчет части прогнозируемой прибыли к распределению за 2018, который планируется перечислить в госбюджет Украины на 2019 год, а именно 34,9 млрд гривен.

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Теги публикации: Национальный банк Украины, прибыль, отчет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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