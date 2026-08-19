НАТО зробило заяву через можливу атаку Ірану на цілі в Європі
Іран може розглядати удари по військових об'єктах США в Європі у разі нової ескалації, а НАТО вже заявило про готовність захищати союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У Альянсі нагадали, що вже стикалися з ракетною загрозою з боку Ірану. За словами представника НАТО, на початку цього року системи протиповітряної оборони чотири рази перехоплювали балістичні ракети, які прямували в бік Туреччини.
"Як було продемонстровано на початку цього року, коли системи протиповітряної оборони НАТО чотири рази успішно перехопили балістичні ракети, що летіли до Туреччини з Ірану, наша позиція щодо стримування та оборони є міцною й ефективною", - заявив представник Альянсу в коментарі CNN.
У НАТО запевнили, що стежать за ситуацією та готові реагувати на можливі загрози.
"Ми готові протистояти будь-якій загрозі і завжди робитимемо все необхідне для захисту всіх союзників", - заявив представник Альянсу.
Таким чином, у НАТО дали зрозуміти, що можливі атаки на американські об'єкти в Європі розглядатимуть у ширшому контексті безпеки країн-членів Альянсу.
Нові побоювання виникли після публікації Financial Times.
Видання з посиланням на джерела, наближені до іранського режиму, повідомило, що Тегеран розглядав можливість ударів по військових об'єктах США в Європі у разі подальшого загострення конфлікту.