У НАТО зробили заяву у річницю окупації Росією грузинських регіонів

Речниця заявила, що НАТО закликає Росію вивести війська з регіонів Грузії, які розміщені там без згоди Тбілісі.

"Південна Осетія і Абхазія є частиною Грузії, незважаючи на 16 років російської окупації. НАТО повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії", - зазначила Дахлала.

У Міністерстві закордонних справ України також зробили заяву у 16-ту річницю російської агресії проти Грузії. У відомстві наголосили, що Росія фактично перетворила Абхазію і Цхінвальський регіон на сіру зону.

"Російський імперіалізм на Південному Кавказі, у Центральній Азії та в Європі залишається незмінним протягом століть і полягає у глибоко вкоріненому шовінізмі та зневазі до інших народів, міжнародного права, міжнародно визнаних кордонів, прагненні відновити імперське домінування", - заявили в МЗС.