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У НАТО зробили заяву після падіння "Шахеда" росіян у Румунії

Фото: у НАТО зробили заяву після падіння "Шахеда" росіян у Румунії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північноатлантичний альянс вважає, що падіння "Шахеда" у Румунії не було наслідком навмисної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов'язків прессекретаря НАТО Ділана Уайта у Twitter.

Він зазначив, що НАТО рішуче засуджує російські атаки на цивільну інфраструктуру України та вздовж Дунаю.

"НАТО не має інформації, що вказує на якісь навмисні атаки Росії проти союзників. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і знаходимося в тісному контакті з румунською владою", - додав Уайт.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 14 грудня, стало відомо, що дрон-камікадзе "Шахед", який запустили росіяни, упав на території Румунії.

За інформацією Міноборони Румунії, безпілотник упав у безлюдній місцевості біля села Грінда.

Після інциденту Румунія вирішила викликати голову дипломатичної місії РФ до міністерства закордонних справ.

Падіння дрону відбулося в ході чергової атаки окупантів на Україну. Загалом вони випустили по нашій країні 42 безпілотники.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 41 ворожих дрон-камікадзе.

 

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