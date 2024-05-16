У НАТО зробили сильну заяву щодо України

"Україна продемонструвала світу, що вона здатна досягти безпрецедентних успіхів на полі бою", - сказав він.

Адмірал наголосив, що час в Україні не вимірюється днями, тижнями чи місяцями, він вимірюється людським життям.

"У союзних країнах тиждень є тиждень. В Україні тиждень - це мати... батько... дитина... друг... коханий, втрачені назавжди", - додав він.

Бауер запевнив, що Україні ще не пізно отримати перемогу і "свобода України не може, не повинна і не помре".

"І союзники, якщо вони зіткнуться з вибором між досягненням цілей НАТО щодо потенціалу чи підтримки України... повинні підтримати Україну. Запаси можуть і будуть поповнюватися. А втрачені життя, втрачені назавжди", - продовжив він.

Адмірал підкреслив, що російське керівництво ясно дало зрозуміти, що воно обрало безкарність - діє відповідно до передбачуваної екзистенційної загрози.

"І все це для того, щоб виправдати своє невпинне прагнення здобути владу за кордоном, щоб не втратити владу всередині країни. І заради цього вони готові принести в жертву не тільки сотні тисяч своїх людей - навіть не спромогшись підібрати їхні трупи на полі бою. Але більше того: вони готові поставити під загрозу благополуччя ще багатьох мільйонів людей у всьому світі, використовуючи продовольство, енергію та міграцію як зброю", - резюмував він.

НАТО та Україна

Нещодавно президент Чехії Петро Павло заявив, що Європа перебуває на початку більш тривалого протистояння з Росією, яке може бути не військовим.

НАТО планує підвищити свою роль у процесі інтеграції України до Альянсу, що в майбутньому призведе до її повноцінного вступу.

Причому, за словами директора оборонного та безпеки співробітництва НАТО Пірса Казалета, Україна потребуватиме допомоги НАТО навіть після завершення війни з РФ.