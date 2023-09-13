У НАТО знову не побачили ознак того, що РФ хоче атакувати Румунію

Раніше повідомлялося, що Румунія виявила на своїй території нові частини безпілотників після того, як Росія почала атаку на південь Одеської області України.

"Це втретє за тиждень, коли Румунія повідомляє про виявлення фрагментів дрона на своїй території", - пише видання.

Як відреагували в НАТО

Говорячи з цього приводу, офіційний представник НАТО Ділан Вайт заявив, що він поінформував союзників про те, що на території Румунії втретє було виявлено фрагменти безпілотників, подібних до тих, які використовувала Росія.

"Румунська влада зберігає пильність і проводить повне розслідування", - сказав він.

Також він додав, що НАТО не має інформації, яка вказує на будь-який навмисний напад Росії на союзну територію.

"НАТО солідарне з нашим союзником Румунією. Також НАТО продовжує стежити за ситуацією в тісному контакті з румунською владою", - додав Вайт.

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти цієї ночі вчергове атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Сили протиповітряної оборони змогли збити 32 ворожих безпілотника з 44.

Під ударом ворога була портова інфраструктура Одеської області на Дунаї. Після атаки в Міноборони Румунії заявили, що знайшли уламки дронів у районі прикордонних сіл Нуферу та Вікторія.

Варто зауважити, що це вже не перший інцидент з падінням уламків ударних безпілотників РФ на території Румунії. Після першого разу главу російського диппредставництва також викликали в МЗС.