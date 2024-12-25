Лідери Латвії, Естонії та Фінляндії закликали Альянс припинити "нескінченні дебати", як впоратися з навислою загрозою з боку Росії, заявивши, що настав час зміцнити оборону Європи.

За їх словами, НАТО "не готове" воювати проти російського диктатора Володимира Путіна без допомоги США.

"Ми не готові. Це абсолютно зрозуміло... Ми не можемо просто сподіватися на ситуацію, коли США залишатимуться активно залученими в Європу", - сказав президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал додав, що країни НАТО повинні нарощувати їх обороноздатність.

Зауважимо, що Латвія, Естонія та Фінляндія є єдиними членами НАТО, які межують з Росією, кордоном, який тягнеться на 1200 миль від північного краю Фінляндії до південно-східного куточка Латвії, яка також межує з Білоруссю, яку Москва використовувала як плацдарм при вторгненні в Україну.

Фінляндія, Естонія та Латвія також є одними з найбільших витрат НАТО на оборону відносно їх валового внутрішнього продукту (ВВП).