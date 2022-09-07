В НАТО заявили о влиянии санкций на военные возможности России

Антироссийские санкции уже повлияли на военные возможности страны-агрессора и это влияние, вероятно, будет усиливаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление неназванного высокопоставленного чиновника НАТО, которое приводит журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк .

"Западные санкции против России "укусили" ее военные возможности, и это, вероятно, будет иметь "эффект снежного кома" в будущем", - заявил чиновник Североатлантического альянса.

Напомним, ранее стало известно, что Россия столкнулась с дефицитом высокотехнологичных чипов иностранного производства, на которые она годами полагалась при производстве оружия.

Также мы писали, что Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее на фоне дефицита вооружения.

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