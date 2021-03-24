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В НАТО заявили об увеличении ракетной угрозы со стороны России

Автор: Андрей Козловский

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что со стороны России увеличилось ракетная угроза. Также РФ усиливает агрессивное поведение за рубежом.

Об этом Йенс Столтенберг заявил по итогам встречи глав МИД стран Альянса.

"Мы видим, что Россия продолжает разворачивать новое дестабилизирующее ядерное оружие... Союзники согласны, что мы должны продолжать пересматривать и адаптировать наши меры сдерживания и защиты. В том числе когда речь идет о нарастающей ракетной угрозе со стороны России", - сказал Столтенберг.

Он также добавил, что все союзники по-прежнему твердо привержены контролю над ядерными вооружениями и приветствуют недавнее решение о продлении Договора о сокращении ядерного вооружения между США и Россией.

"Это должно стать началом усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над ядерными вооружениями. Нам нужны соглашения, которые охватывают больше оружия и больше стран, таких как Китай. Так что режим контроля над вооружениями должен учитывать новые реалии", - подчеркнул глава Альянса.

По его словам, Россия продолжает агрессивное поведение за границей и наращивает военную мощь в различных регионах мира.

"Несмотря на годы давления и попытки вступить в конструктивный диалог, Россия усилила репрессивную поведение дома и агрессивное поведение за границей. В России мы по-прежнему наблюдаем жестокое подавление политического инакомыслия", - отметил Столтенберг.

Напомним, НАТО 23-24 марта проведет совещание на уровне министров иностранных дел для подготовки почвы к предстоящему саммиту НАТО. Министры обсудят основные вызовы безопасности Альянса, среди которых, в частности, деятельность России.

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