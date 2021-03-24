В НАТО заявили об увеличении ракетной угрозы со стороны России

"Мы видим, что Россия продолжает разворачивать новое дестабилизирующее ядерное оружие... Союзники согласны, что мы должны продолжать пересматривать и адаптировать наши меры сдерживания и защиты. В том числе когда речь идет о нарастающей ракетной угрозе со стороны России", - сказал Столтенберг.

Он также добавил, что все союзники по-прежнему твердо привержены контролю над ядерными вооружениями и приветствуют недавнее решение о продлении Договора о сокращении ядерного вооружения между США и Россией.

"Это должно стать началом усилий по дальнейшему укреплению международного контроля над ядерными вооружениями. Нам нужны соглашения, которые охватывают больше оружия и больше стран, таких как Китай. Так что режим контроля над вооружениями должен учитывать новые реалии", - подчеркнул глава Альянса.

По его словам, Россия продолжает агрессивное поведение за границей и наращивает военную мощь в различных регионах мира.

"Несмотря на годы давления и попытки вступить в конструктивный диалог, Россия усилила репрессивную поведение дома и агрессивное поведение за границей. В России мы по-прежнему наблюдаем жестокое подавление политического инакомыслия", - отметил Столтенберг.