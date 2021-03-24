У НАТО заявили про збільшення ракетної загрози з боку Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що з боку Росії збільшилася ракетна загроза. Також РФ підсилює агресивну поведінку за кордоном.
"Ми бачимо, що Росія продовжує розгортати нову дестабілізуючу ядерну зброю... Союзники згодні, що ми повинні продовжувати переглядати і адаптувати наші заходи стримування і захисту. В тому числі коли йдеться про наростаючу ракетну загрозу з боку Росії", - сказав Столтенберг.
Він також додав, що всі союзники як і раніше вітають недавнє рішення про продовження Договору про скорочення ядерного озброєння між США і Росією.
"Це повинно стати початком зусиль щодо подальшого зміцнення міжнародного контролю над ядерними озброєннями. Нам потрібні угоди, які охоплюють більше зброї і більше країн, таких як Китай. Тому режим контролю над озброєннями повинен враховувати нові реалії", - наголосив глава Альянсу.
За його словами, Росія продовжує агресивну поведінку за кордоном і нарощує військову міць в різних регіонах світу.
"Незважаючи на роки тиску і спроби вступити в конструктивний діалог, Росія посилила репресивну поведінку вдома і агресивну поведінку за кордоном. У Росії ми як і раніше спостерігаємо жорстоке придушення політичного інакомислення", - зазначив Столтенберг.
Нагадаємо, НАТО 23-24 березня проведе нараду на рівні міністрів закордонних справ для підготовки ґрунту до майбутнього саміту НАТО. Міністри обговорять основні виклики безпеки Альянсу, серед яких, зокрема, діяльність Росії.