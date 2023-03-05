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ЄС готує цивільну місію для зміцнення безпеки Молдови, - ЗМІ

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Неділя 05 березня 2023 13:26
ЄС готує цивільну місію для зміцнення безпеки Молдови, - ЗМІ Фото: ЄС готує цивільну місію для зміцнення безпеки Молдови (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейський Союз готує місію для зміцнення сектору безпеки Молдови. Вона може розпочати роботу на початку літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt am Sonntag.

Повідомляється, що 28 січня Молдова звернулася до Брюсселя з проханням про підтримку. Наразі Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) працює над так званою концепцією управління кризою, яка має бути завершена вже цього місяця.

Експерти зовнішньополітичної служби Євросоюзу розробляють пропозиції щодо розміру, профілю та мандату запланованої місії, які потім мають бути одноголосно схвалені урядами країн ЄС.

Дипломат ЄС, що знайомий з ходом переговорів, зазначив, що бажання направити цивільну місію до Молдови є.

Повідомляється, що Німеччина, а також Польща, країни Балтії, Швеція, Чехія, Португалія, Румунія та Данія - головні прихильники проєкту. Дипломати очікують, що нова місія розпочне свою роботу на початку літа.

У рамках місії адміністративний персонал із держав-членів Євросоюзу, насамперед із судових органів, поліції та митниці, консультуватиме Молдову з питань створення ефективного сектору безпеки.

До того ж, Євросоюз хоче направити експертів для консультування країни у боротьбі з кібератаками та дезінформацією.

Нагадаємо, РБК-Україна пояснювало, яку небезпеку становлять антиурядові протести в Молдові, як це може вплинути на Україну та навіщо це Росії.

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