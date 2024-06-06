ua en ru
Чт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В НАТО заявили, что не видят угрозы нападения России

Хельсинки, Четверг 06 июня 2024 12:27
UA EN RU
В НАТО заявили, что не видят угрозы нападения России Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО не видит прямой угрозы со стороны России для стран-членов Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга, которого цитирует Yle.

Столтенберг сегодня, 6 июня, прибыл с визитом в Финляндию и встретился с президентом Александром Стуббом.

В ходе совместной пресс-конференции генсек НАТО заявил, что в настоящее время непосредственной угрозы нападения России нет.

Он подчеркивает, что НАТО является самой сильной военной силой в мире.

Стубб в свою очередь отметил, что лучший способ предотвратить войну - это подготовиться к ней. По мнению президента Финляндии, сейчас нет угрозы странам Северной Европы или Балтии со стороны Москвы.

Угрозы войны НАТО и РФ

Украинские власти предупреждают, что Россия не остановится в случае победы в Украине. По словам президента Владимира Зеленского, следующими целями российского диктатора Владимира Путина могут быть страны Балтии или Польша.

В НАТО исключают возможность войны с Россией, хотя признают, что Путин несет угрозу.

Но есть также страны, которые предупреждают о возможности войны между НАТО и Россией. Разведка Эстонии предполагает, что конфликт может произойти в течение 10 лет. По мнению разведчиков, Россия уже готовится к следующей войне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Йенс Столтенберг
NEWS
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ
РФ пытается развить наступление на Покровск, Мирноград и Селидово, - ВСУ
DAILY
10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler 10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев