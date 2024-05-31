ua en ru
Пт, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський: Путін - не божевільний, а небезпечний, він не зупиниться

Київ, П'ятниця 31 травня 2024 13:41
UA EN RU
Зеленський: Путін - не божевільний, а небезпечний, він не зупиниться Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін - небезпечний. Він не зупиниться в Україні у разі перемоги Росії у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю The Guardian.

Глава держави зазначив, що у разі перемоги Росії в Україні, Путін прагнув би ще більше змінити кордони Європи. Зеленський заявив, що у такому разі була б Третя світова війна.

"Я не вважаю Путіна божевільним. Він небезпечний. Це набагато страшніше. Бачите, він не зупиниться", - зазначив президент.

Зеленський також заявив, що російські солдати навіть використовували ті ж самі маршрути, що й гітлерівська армія, щоб захопити Київ і просунутися вглиб України.

Ймовірність війни РФ з НАТО

Варто зазначити, що українська влада не вперше попереджає, що є ймовірність нападу Росії на інші держави. Так, президент Володимир Зеленський заявляв, що наступними цілями Москви можуть стати балтійські країни та Польща.

Деякі з партнерів України вважають, що війна Росії з НАТО малоймовірно, принаймні у найближчому майбутньому.

Але є й ті, хто не виключають таку можливість. До прикладу, розвідка Естонії вважає, що Росія вже готується до наступної війни. На думку розвідників, конфлікт РФ з НАТО може відбутися протягом наступних 10 років. В Естонії наголошують, що доказом підготовки Москви є перехід її економіки на так звані "військові рейки".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Німеччина дозволила використати свою зброю для ударів по Росії для захисту Харкова
Німеччина дозволила використати свою зброю для ударів по Росії для захисту Харкова
DAILY
(Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна (Не) учасники. Яка роль США та Китаю на саміті миру по Україні та що якщо їхніх лідерів не буде