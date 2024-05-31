Зеленський: Путін - не божевільний, а небезпечний, він не зупиниться
Російський диктатор Володимир Путін - небезпечний. Він не зупиниться в Україні у разі перемоги Росії у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю The Guardian.
Глава держави зазначив, що у разі перемоги Росії в Україні, Путін прагнув би ще більше змінити кордони Європи. Зеленський заявив, що у такому разі була б Третя світова війна.
"Я не вважаю Путіна божевільним. Він небезпечний. Це набагато страшніше. Бачите, він не зупиниться", - зазначив президент.
Зеленський також заявив, що російські солдати навіть використовували ті ж самі маршрути, що й гітлерівська армія, щоб захопити Київ і просунутися вглиб України.
Ймовірність війни РФ з НАТО
Варто зазначити, що українська влада не вперше попереджає, що є ймовірність нападу Росії на інші держави. Так, президент Володимир Зеленський заявляв, що наступними цілями Москви можуть стати балтійські країни та Польща.
Деякі з партнерів України вважають, що війна Росії з НАТО малоймовірно, принаймні у найближчому майбутньому.
Але є й ті, хто не виключають таку можливість. До прикладу, розвідка Естонії вважає, що Росія вже готується до наступної війни. На думку розвідників, конфлікт РФ з НАТО може відбутися протягом наступних 10 років. В Естонії наголошують, що доказом підготовки Москви є перехід її економіки на так звані "військові рейки".
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