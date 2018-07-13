В НАТО заявили, що РФ кидає виклик суверенітету євроатлантичних країн

НАТО має на меті готувати групи по боротьбі проти гібридної війни

Російська Федерація наразі кидає виклик суверенітету євроатлантичних країн. Про це на брифінгу "Саміт НАТО-2018 та Україна" повідомила директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, вона зазначила, що НАТО має на меті готувати групи по боротьбі проти гібридної війни.

"НАТО готуватиме групи по боротьбі проти гібридної війни та пропаганди. Важливим є зміцнення нашої спільної співпраці. Це має бути центр по боротьбі проти кіберзагроз та інше. Росія кидає виклик суверенітету євроатлантичних країн, як от у Чорногорії. Ми маємо боротись з цим", - зазначила вона.

Крім того, Маронкова зазначила, що країни-члени НАТО мають досягти 2% ВВП на оборонні витрати.

"Хочу сказати про ще два важливих питання. НАТО підтримує політику "відкритих дверей". Ми сподіваємось, що 30-ий член, країна Македонія, скоро приєднається до Альянсу", - розказала вона.

Нагадаємо, раніше у НАТО заявляли, що через агресію РФ у Балтії розміщено додаткові сили Альянсу.