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НАТО запускает масштабную трансформацию из-за вторжения РФ в Украину, - Столтенберг

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Нью-Йорк, Воскресенье 10 апреля 2022 03:29
НАТО запускает масштабную трансформацию из-за вторжения РФ в Украину, - Столтенберг Йенс Столтенберг (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс разрабатывает планы, которые позволят отразить вторжение России. Также сообщается, что в новой стратегической концепции организации впервые за многие годы появится Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Согласно новым планам, военное присутствие на восточных границах организации будет преобразовано в крупную силу, способную противостоять армии вторжения. В настоящее время НАТО располагает 40 000 военнослужащими вдоль своих восточных границ, что почти в 10 раз больше, чем до российского вторжения.

Столтенберг также отметил, что в нынешней стратегической концепции НАТО, которая была принята в 2010 году, Китай вообще не упоминается. Но в новой стратегической концепции ему будет уделено достаточно внимания. Генеральный секретарь уверен, что изменение роли Китая в мире имеет прямые последствия для НАТО.

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