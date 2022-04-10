НАТО запускає масштабну трансформацію через вторгнення РФ в Україну, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що альянс розробляє плани, які дозволять відбити вторгнення Росії. Також повідомляється, що в новій Стратегічній концепції організації вперше за багато років з'явиться Китай.

Згідно з новими планами, військова присутність на східних кордонах організації буде перетворено на велику силу, здатну протистояти армії вторгнення. В даний час НАТО має 40 000 військовослужбовців уздовж своїх східних кордонів, що майже в 10 разів більше, ніж до російського вторгнення.

Столтенберг також зазначив, що в нинішній Стратегічній концепції НАТО, яка була прийнята у 2010 році, Китай взагалі не згадується. Але в новій Стратегічній концепції йому буде приділено достатньо уваги. Генеральний секретар впевнений, що зміна ролі Китаю у світі має прямі наслідки для НАТО.