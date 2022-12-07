ua ru
Ср, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В НАТО призвали готовиться к длительным сложным отношениям с Россией, даже после войны

Новина українською →
Брюссель, Среда 07 декабря 2022 11:45
В НАТО призвали готовиться к длительным сложным отношениям с Россией, даже после войны Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Запад должен быть готов к длительным сложным отношениям с Россией. Даже завершение войны в Украине не нормализует это автоматически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на мероприятии Global Boardroom, передает Bloomberg.

"НАТО должно быть готово к сложным отношениям с Россией в течение длительного времени. Когда эта война (в Украине - ред.) закончится, это не означает, что мы вернемся к каким-то хорошим или нормальным отношениям с РФ", - сказал он.

Также во время своего заявления генсек НАТО отметил, что условий для завершения войны в Украине путем дипломатии пока нет. Поскольку Россия хочет не переговоров, а заморозки конфликта, чтобы подготовиться к новому наступлению весной.

Напомним, ранее в Британии предостерегли от возобновления отношений с Россией. Там считают, что это было бы катастрофой всей евроатлантической безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация Йенс Столтенберг
NEWS
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
Украинские бойцы ликвидировали еще 540 оккупантов: названы новые потери РФ
DAILY
Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Бартош Цихоцкий: Через недели или месяц в Польшу может прийти новая волна беженцев из Украины