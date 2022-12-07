В НАТО призвали готовиться к длительным сложным отношениям с Россией, даже после войны

Запад должен быть готов к длительным сложным отношениям с Россией. Даже завершение войны в Украине не нормализует это автоматически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на мероприятии Global Boardroom, передает Bloomberg.

"НАТО должно быть готово к сложным отношениям с Россией в течение длительного времени. Когда эта война (в Украине - ред.) закончится, это не означает, что мы вернемся к каким-то хорошим или нормальным отношениям с РФ", - сказал он.

Также во время своего заявления генсек НАТО отметил, что условий для завершения войны в Украине путем дипломатии пока нет. Поскольку Россия хочет не переговоров, а заморозки конфликта, чтобы подготовиться к новому наступлению весной.

Напомним, ранее в Британии предостерегли от возобновления отношений с Россией. Там считают, что это было бы катастрофой всей евроатлантической безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .