НАТО закликає Румунію "ефективно відповісти" на прольоти російських дронів

За його словами, союзники по НАТО підтвердили, що протиповітряна оборона залишається пріоритетом для Альянсу.

Генсек НАТО відреагував на прольоти російських дронів та ракет у Румунії під час обстрілів України. Він закликав дати відповідь таким інцидентам.

"І зважаючи на війну Росії проти України, яка призвела до порушення повітряного простору країн НАТО, зокрема Румунії, як хочу сказати наступне. НАТО виявляє свою солідарність і також ми закликаємо румунську владу ефективно відповісти на цей інцидент", - сказав Рютте.