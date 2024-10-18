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НАТО призывает Румынию "эффективно ответить" на пролеты российских дронов

Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО просит Румынию "эффективно ответить" на инциденты с нарушением воздушного пространства. Речь идет о пролетах российских ракет и дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютта на пресс-конференции во время встречи министров обороны.

По его словам, союзники по НАТО подтвердили, что противовоздушная оборона остается приоритетом для Альянса.

Генсек НАТО отреагировал на пролеты российских дронов и ракет в Румынии во время обстрелов Украины. Он призвал дать ответ таким инцидентам.

"И ввиду войны России против Украины, которая привела к нарушению воздушного пространства стран НАТО, в частности Румынии, как хочу сказать следующее. НАТО проявляет свою солидарность и также мы призываем румынские власти эффективно ответить на этот инцидент", - сказал Рютте.

 

Российские дроны в Румынии

Напомним, что дроны-камикадзе России неоднократно нарушали воздушное пространство Румынии во время атак на Украину. Это происходит в большинстве случаев, когда оккупанты пытаются атаковали Одесскую область.

Также в Румынии находили обломки российских беспилотников. Будапешт для защиты поднимает истребители F-16, но российские дроны не сбивают.

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НАТОРумынияМарк Рютте