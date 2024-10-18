НАТО призывает Румынию "эффективно ответить" на пролеты российских дронов

По его словам, союзники по НАТО подтвердили, что противовоздушная оборона остается приоритетом для Альянса.

Генсек НАТО отреагировал на пролеты российских дронов и ракет в Румынии во время обстрелов Украины. Он призвал дать ответ таким инцидентам.

"И ввиду войны России против Украины, которая привела к нарушению воздушного пространства стран НАТО, в частности Румынии, как хочу сказать следующее. НАТО проявляет свою солидарность и также мы призываем румынские власти эффективно ответить на этот инцидент", - сказал Рютте.