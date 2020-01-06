НАТО выступило за сохранение миссии в Ираке

Североатлантический альянс (НАТО) выступил за сохранение своей миссии в Ираке. Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, все страны НАТО выразили полную поддержку борьбе с террористической организацией "Исламское государство" в Ираке и Сирии. При этом Альянс готов возобновить свою учебную миссию в Ираке после того, как будет восстановлена безопасность на местах.

"НАТО остается в тесном контакте с иракскими властями, чтобы деятельность военных инструкторов альянса в стране по подготовке иракских военных возобновилась в ближайшее время. Что бы мы ни делали, безопасность нашего персонала имеет для нас ключевое значение", - заявил Столтенберг.

Ранее РБК-Украина писало, что НАТО объявил о приостановлении своей учебной миссии на территории Ирака на фоне обострения после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Напомним, парламент Ирака в воскресенье, 5 января, проголосовал за резолюцию, которая обязывает правительство попросить о выводе войск США с территории страны. Также в Ираке начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны. В частности, местные власти ограничили наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции.