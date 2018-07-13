НАТО выражает поддержку минскому процессу, - Винников

Представитель НАТО рассказал об итогах саммита в Брюсселе

Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе подтвердили свою поддержку минскому процессу. Об этом на брифинге заявил глава представительства альянса в Украине Александер Винников, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на саммите обсуждались вопросы аннексии Крыма и ситуации на Донбассе.

"Альянс подтвердил свою поддержку минскому процессу. Члены альянса подтвердили свою поддержку миссии ОБСЕ", - сказал Винников.

Он также отметил, что Украина должна выполнять обязательства в рамках сотрудничества с НАТО, чтобы в будущем войти в организацию.

"Члены альянса поощрили Украину к дальнейшей работе в этом направлении. НАТО будет и в дальнейшем оказывать консультативную и совещательную помощь", - добавил он.

Напомним, ранее Винников сообщил, что Североатлантический альянс призывает Российскую Федерацию освободить украинских политзаключенных и заложников.