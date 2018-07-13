НАТО призывает освободить украинских политзаключенных и заложников, - Винников

Лидеры стран НАТО подтвердили поддержку суверенитета Украины

Североатлантический альянс (НАТО) призывает Российскую Федерацию освободить украинских политзаключенных и заложников. Об этом на брифинге по итогам саммита НАТО заявил глава представительства альянса в Украине Александер Винников, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Винникова, на саммите НАТО лидеры стран-участниц альянса подтвердили поддержку суверенитета Украины и Грузии, а также их суверенного права решать собственное будущее без вмешательства извне.

"Были обсуждены вопросы аннексии Крыма с стороны России. Члены Альянса призвали освободить политзаключенных и пленников. НАТО выразило обеспокоенность по использованию пыток в отношении людей", - добавил Винников.

Напомним, ранее в НАТО заявили, что Российская Федерация бросает вызов суверенитету евроатлантических стран.



