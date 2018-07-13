НАТО висловлює підтримку мінському процесу, - Вінніков

Представник НАТО розповів про підсумки саміту в Брюсселі

Лідери країн НАТО на саміті в Брюсселі підтвердили свою підтримку мінським процесу. Про це на брифінгу заявив глава представництва альянсу в Україні Александер Вінніков, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на саміті обговорювалися питання анексії Криму і ситуації на Донбасі.

"Альянс підтвердив свою підтримку мінському процесу. Члени альянсу підтвердили свою підтримку місії ОБСЄ", - сказав Вінніков.

Він також зазначив, що Україна повинна виконувати зобов'язання в рамках співробітництва з НАТО, щоб у майбутньому увійти до організації.

"Члени альянсу заохотили Україну до подальшої роботи в цьому напрямку. НАТО буде і надалі надавати консультативну та дорадчу допомогу", - додав він.

Нагадаємо, раніше Вінніков повідомив, що Північноатлантичний альянс закликає Російську Федерацію звільнити українських політв'язнів і заручників.