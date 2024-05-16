У НАТО вважають, що у РФ недостатньо сил для стратегічного прориву в Харківській області

Російські війська не мають достатньої кількості сил для стратегічного прориву на півночі Харківської області. Водночас окупанти можуть досягати тактичних успіхів.
Про це заявили командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі та голова Військового комітету Альянсу Роб Бауер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на їхню пресконференцію.
На думку Каволі, росіяни "не мають кількості сил, необхідної для стратегічного прориву".
"Окрім того, вони не мають навичок і спроможностей, щоб діяти в масштабах, необхідних для використання будь-якого прориву для отримання стратегічної переваги. Вони здатні досягати локальних успіхів, і дещо з цього вони вже зробили", - зазначив генерал.
Каволі додав, що перебуває в контакті з українськими колегами й впевнений, що ЗСУ втримають оборону на фронті.
Своєю чергою Бауер наголосив, що ситуація на полі бою після початку наступу Росії у Харківській області "не змінилася до такої міри, щоб українська влада була готова сісти за стіл переговорів".
"Українські сили повернули собі 50% території, яку Росія захопила на початку війни. Тож зараз російські війська відвойовують цю територію, але це не є стратегічним просуванням, це не є стратегічним успіхом", - зазначив голова Військового комітету НАТО.
На початку травня російські війська розпочали наступ у Харківській області. У перші дні загарбникам вдалося окупувати декілька прикордонних населених пунктів області.
До того ж вони намагаються захопити місто Вовчанськ. Активні бойові дії також тривають у районі населеного пункту Липці.
Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, українські війська зупинили активне просування російських загарбників по території Харківської області. На деяких напрямках ЗСУ повернули більш вигідне положення, однак стабілізувати лінію фронту поки не вдалося.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.