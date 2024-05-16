У НАТО вважають, що у РФ недостатньо сил для стратегічного прориву в Харківській області

На думку Каволі, росіяни "не мають кількості сил, необхідної для стратегічного прориву".

"Окрім того, вони не мають навичок і спроможностей, щоб діяти в масштабах, необхідних для використання будь-якого прориву для отримання стратегічної переваги. Вони здатні досягати локальних успіхів, і дещо з цього вони вже зробили", - зазначив генерал.

Каволі додав, що перебуває в контакті з українськими колегами й впевнений, що ЗСУ втримають оборону на фронті.

Своєю чергою Бауер наголосив, що ситуація на полі бою після початку наступу Росії у Харківській області "не змінилася до такої міри, щоб українська влада була готова сісти за стіл переговорів".

"Українські сили повернули собі 50% території, яку Росія захопила на початку війни. Тож зараз російські війська відвойовують цю територію, але це не є стратегічним просуванням, це не є стратегічним успіхом", - зазначив голова Військового комітету НАТО.