В НАТО считают, что у РФ недостаточно сил для стратегического прорыва в Харьковской области

По мнению Каволи, россияне "не имеют количества сил, необходимого для стратегического прорыва".

"Кроме того, у них нет навыков и способностей, чтобы действовать в масштабах, необходимых для использования любого прорыва для получения стратегического преимущества. Они способны добиваться локальных успехов, и кое-что из этого они уже сделали", - отметил генерал.

Каволи добавил, что находится в контакте с украинскими коллегами и уверен, что ВСУ удержат оборону на фронте.

В свою очередь Бауэр подчеркнул, что ситуация на поле боя после начала наступления России в Харьковской области "не изменилась до такой степени, чтобы украинские власти были готовы сесть за стол переговоров".

"Украинские силы вернули себе 50% территории, которую Россия захватила в начале войны. Поэтому сейчас российские войска отвоевывают эту территорию, но это не является стратегическим продвижением, это не является стратегическим успехом", - отметил глава Военного комитета НАТО.