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НАТО вважає Росію найбільш значною та прямою загрозою безпеці Альянсу

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Росія залишається найбільш значною та прямою загрозою безпеці Альянсу, вона прагне фундаментально змінити архітектуру євроатлантичної безпеки. Загальна загроза від Росії зберігатиметься в довгостроковій перспективі.

Про це йдеться у декларації Вашингтовнськог9о саміту НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

У документі зазначається, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну зруйнувало мир і стабільність у євроатлантичному регіоні та серйозно підірвало глобальну безпеку.

"Росія залишається найбільш значною та прямою загрозою безпеці Альянсу", - йдеться у декларації.

Члени НАТО зазначають, що Росія прагне фундаментально змінити архітектуру євроатлантичної безпеки.

Загальна загроза, яку Росія становить для НАТО, зберігатиметься в довгостроковій перспективі, адже Росія відновлює та розширює свій військовий потенціал, продовжує порушення повітряного простору та провокаційну діяльність.

"Ми солідарні з усіма членами Альянсу, які постраждали від цих дій. НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози для Росії. Ми як і раніше готові підтримувати канали зв’язку з Москвою, щоб зменшити ризик і запобігти ескалації", - сказано у документі.

Нагадаємо, у декларації саміту також зазначається, що агресивні гібридні дії Росії проти членів Альянсу можуть досягти рівня збройного нападу та змусити Північноатлантичну раду застосувати статтю 5 Вашингтонського договору.

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