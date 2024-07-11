НАТО вважає Росію найбільш значною та прямою загрозою безпеці Альянсу

У документі зазначається, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну зруйнувало мир і стабільність у євроатлантичному регіоні та серйозно підірвало глобальну безпеку.

"Росія залишається найбільш значною та прямою загрозою безпеці Альянсу", - йдеться у декларації.

Члени НАТО зазначають, що Росія прагне фундаментально змінити архітектуру євроатлантичної безпеки.

Загальна загроза, яку Росія становить для НАТО, зберігатиметься в довгостроковій перспективі, адже Росія відновлює та розширює свій військовий потенціал, продовжує порушення повітряного простору та провокаційну діяльність.

"Ми солідарні з усіма членами Альянсу, які постраждали від цих дій. НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози для Росії. Ми як і раніше готові підтримувати канали зв’язку з Москвою, щоб зменшити ризик і запобігти ескалації", - сказано у документі.