НАТО вважає Росію найбільш значною та прямою загрозою безпеці Альянсу
Росія залишається найбільш значною та прямою загрозою безпеці Альянсу, вона прагне фундаментально змінити архітектуру євроатлантичної безпеки. Загальна загроза від Росії зберігатиметься в довгостроковій перспективі.
Про це йдеться у декларації Вашингтовнськог9о саміту НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.
У документі зазначається, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну зруйнувало мир і стабільність у євроатлантичному регіоні та серйозно підірвало глобальну безпеку.
"Росія залишається найбільш значною та прямою загрозою безпеці Альянсу", - йдеться у декларації.
Члени НАТО зазначають, що Росія прагне фундаментально змінити архітектуру євроатлантичної безпеки.
Загальна загроза, яку Росія становить для НАТО, зберігатиметься в довгостроковій перспективі, адже Росія відновлює та розширює свій військовий потенціал, продовжує порушення повітряного простору та провокаційну діяльність.
"Ми солідарні з усіма членами Альянсу, які постраждали від цих дій. НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози для Росії. Ми як і раніше готові підтримувати канали зв’язку з Москвою, щоб зменшити ризик і запобігти ескалації", - сказано у документі.
Нагадаємо, у декларації саміту також зазначається, що агресивні гібридні дії Росії проти членів Альянсу можуть досягти рівня збройного нападу та змусити Північноатлантичну раду застосувати статтю 5 Вашингтонського договору.
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