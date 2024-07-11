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НАТО считает Россию наиболее значимой и прямой угрозой безопасности Альянса

Четверг 11 июля 2024 02:10
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НАТО считает Россию наиболее значимой и прямой угрозой безопасности Альянса Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Россия остается наиболее значительной и прямой угрозой безопасности Североатлантического союза, она стремится фундаментально изменить архитектуру евроатлантической безопасности. Общая угроза России будет сохраняться в долгосрочной перспективе.

Об этом говорится в декларации Вашингтовского 9-го саммита НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НАТО.

В документе отмечается, что полномасштабное вторжение России в Украину разрушило мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвало глобальную безопасность.

"Россия остается наиболее значимой и прямой угрозой безопасности Альянса", - говорится в декларации.

Члены НАТО отмечают, что Россия стремится фундаментально изменить архитектуру евроатлантической безопасности.

Общая угроза, которую Россия представляет для НАТО, будет сохраняться в долгосрочной перспективе, ведь Россия восстанавливает и расширяет свой военный потенциал, продолжает нарушение воздушного пространства и провокационную деятельность.

"Мы солидарны со всеми пострадавшими от этих действий членами Альянса. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России. Мы по-прежнему готовы поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы уменьшить риск и предотвратить эскалацию", - сказано в документе .

Напомним, в декларации саммита отмечается, что агрессивные гибридные действия России против членов Альянса могут достичь уровня вооруженного нападения и вынудить Североатлантический совет применить статью 5 Вашингтонского договора.

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