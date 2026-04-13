НАТО вперше допоможе з реформою Агентства оборонних закупівель України: про що йдеться

Комплексна підтримка від НАТО

Північноатлантичний альянс уперше погодив надання масштабної фінансової та експертної підтримки Агенції оборонних закупівель ДОТ.

Реалізація ініціативи відбуватиметься через Офіс спеціального радника з питань оборони Великої Британії та спрямована на посилення інституційної та технічної спроможності агентства.

Цифрова трансформація та DOT-Chain

Окремий напрям програми пов'язаний з розвитком і масштабуванням системи DOT-Chain, яка використовується для впровадження інноваційних рішень і пілотних реформ у сфері оборонних закупівель.

У поточному році планується запуск низки нових проєктів, спрямованих на підвищення ефективності процесів.

Кібербезпека та захист даних

Значна увага приділяється зміцненню кібербезпеки. Йдеться про захист інформаційних систем, IT-інфраструктури та цифрових сервісів, які забезпечують роботу оборонних закупівель в умовах воєнного часу.

Інституційне посилення та аудит

Програма також охоплює розвиток кадрової політики та інституційної стійкості.

Зокрема, передбачено вдосконалення рекрутингу, синхронізація внутрішніх процесів та підвищення прозорості роботи агентства.

Додатково планується функціональний аудит за участю Наглядової ради, який охопить усі ключові етапи закупівельного циклу - від планування до контролю виконання контрактів.

Міжнародні стандарти управління

За словами члена Наглядової ради ДОТ Тараса Чмута, це перший випадок такої комплексної підтримки з боку НАТО.

Аудит проводитиметься за участю структури NATO IBAN, що дасть змогу впровадити міжнародні стандарти доброчесності, прозорості та ефективності в систему оборонних закупівель України.