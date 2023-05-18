НАТО вперше з часів "холодної війни" ухвалить план на випадок війни з РФ, - Reuters

Крім цього, історик Верховного штабу об’єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE) Ян Хоуп пояснив, що наразі НАТО не готується вести широкомасштабну ядерну війну проти РФ та її союзників, адже більшість з них зараз є членами НАТО.

"Ми не уявляємо типу війни, якою була "холодна війна", коли сили союзників... зазнавали б ударів одночасно з широкомасштабними атаками Варшавського договору", - сказав він, вказуючи скоріше на регіональні конфлікти, які необхідно стримувати швидко за допомогою розгортання сил.

Нагадаємо, днями Росія перекинула до кордону з Норвегією і Фінляндією максимальну з початку повномасштабного вторгнення в Україну кількість стратегічних бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю. Зазначимо, що обидві країни входять до НАТО.

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