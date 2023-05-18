НАТО впервые со времен "холодной войны" утвердит план на случай войны с РФ, - Reuters

Напомним, на днях Россия перебросила на границу с Норвегией и Финляндией максимальное с начала полномасштабного вторжения в Украину количество стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Отметим, что обе страны входят в НАТО.

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