НАТО впервые со времен "холодной войны" утвердит план на случай войны с РФ, - Reuters

В июле на Вильнюсском саммите лидеры НАТО должны утвердить тысячи страниц секретных военных планов, которые впервые со времен "холодной войны" будут подробно описывать, как альянс ответит в случае российского нападения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
Напомним, на днях Россия перебросила на границу с Норвегией и Финляндией максимальное с начала полномасштабного вторжения в Украину количество стратегических бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Отметим, что обе страны входят в НАТО.
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