НАТО втрутиться в конфлікт й закличе Китай приєднатися, - Арестович про можливу ядерну атаку

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович висловився щодо того, що Російська Федерація може застосувати ядерну зброю. На його думку, НАТО одразу втрутиться до війни та закличе Китай приєднатися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника глави Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі 24 каналу.

Як відзначив Арестович, використання ядерної зброї передбачає подальший прохід підрозділів окупантів. Загарбники почнуть гинути від променевої хвороби в зоні ураження.

"Я уявляю росіян, яких після Чорнобилю заженуть в зону радіоактивного ураження. Навіть якщо вони прийдуть, то куди вони просунуться за дві доби? Вони просто помруть, а решта росіян - не підуть", - заявив Арестович.

Водночас до війни одразу втрутиться НАТО. Альянс зі свого боку звернеться до Китаю з питанням: "Ви хочете, щоб через цього маньяка припинилося життя всієї цивілізації?". Сьогодні Китай має значний вплив на Росію, оскільки своєю війною Кремль підірвав стратегію торгівлі Пекіну.

На думку Арестовича, Росія може розіграти сценарій з програшем НАТО, аби не програвати Україні.

"Тобто заяви про те, що росіяни битимуть по вантажам Альянсу – це може бути стратегія підняття стану до такого, щоб в організації сказати Росії, що ті ж не хочуть ядерної війни, тому мають підписати мирний договір про припинити війни", – наголосив Арестович.