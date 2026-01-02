НАТО у війні з Росією може втратити більше, ніж Україна, - Business Insider

За словами Вишневського, досвід українських військових на полі бою показує, що сучасні технології, зокрема дрони, суттєво ускладнюють евакуацію поранених та рятування життя.

Саме тому, в умовах високої інтенсивності бойових дій НАТО може зіткнутися з тими самими проблемами, що зараз переживає Україна, але, за оцінкою Вишнівського, втрати альянсу у такій війні можуть бути ще масштабнішими.

Полковник вказує на те, що на полі бою "золотої години" для евакуації поранених більше не існує - зараз йдеться швидше про "золотий день" або навіть місяць. Дійсно, постійне спостереження з повітря дронами робить майже неможливим швидке надання медичної допомоги. Крім того, евакуація поранених часто відкладається через погодні умови чи обмежену видимість.

Наразі обидві сторони війни в Україні зазнали величезних втрат: приблизно 400 тисяч українців постраждали, з них до 100 тисяч загинули.

Що ж стосується росіян, то за даними Міністерства оборони Великої Британії, Росія втратила понад 1,1 мільйона військових і продовжує втрачати понад 1000 осіб щодня.

Країни НАТО шукають рішення

У виданні підкреслили, що все більше західних лідерів починають розуміти, що війна в Україні в майбутньому може поширитися глибше в Європу.

"Конфлікт стоїть у наших дверях", - неодноразово попереджав секретар НАТО Марк Рютте, відзначаючи, що "Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років", і європейці мають бути готові до масштабів бойових дій, яких зазнали раніше їхні діди та прадіди.

При цьому НАТО серйозно стурбоване новими загрозами на полі бою, особливо від дронів, і шукає рішення для збереження життя військових.

Так, Альянс організував "Innovation Challenge", на який надійшло 175 заявок із 20 країн. Серед фіналістів були системи для лікування ниркової недостатності, портативні носилки для евакуації поранених у важкодоступних умовах, захищені комунікаційні портали для медиків та броньовані укриття.

Як зазначив полковник Ніал Ає Маунг із НАТО, це не окремі рішення, а "система систем", де різні технології працюють разом, щоб максимально ефективно рятувати поранених.

Вишнівський додав, що західні країни починають усвідомлювати масштаби проблем, з якими стикається Україна на фронті. Проте найбільша складність НАТО - повільність створення нових можливостей, що не встигає за швидкістю змін на полі бою.

Процеси розробки та перевірки медичного обладнання часто довгі, але НАТО прагне використовувати комерційні рішення подвійного призначення, щоб скоротити час закупівель і швидше адаптуватися до нових загроз.