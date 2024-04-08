У НАТО виступили за більш виражену координуючу роль у підтримці України

"Ми говоримо дуже просту річ. НАТО має відігравати більш виражену координуючу роль у підтримці України, не стаючи при цьому стороною війни - ми дуже уважно ставимося до ризику ескалації, ми дуже уважно ставимося до цієї демаркаційної лінії між законною та необхідною підтримкою України та ескалацією конфлікту ", - сказав він.

За його словами, війна вже призвела до ще більшої конфронтації між НАТО та Росією.

"Наша пропозиція дуже проста: мати місію НАТО або форму координації НАТО, щоб допомогти українцям та координувати підтримку війни, але особливо для перетворення української армії на сумісну з нами армію, роблячи таким чином більш підготовленою, коли у нас поєднатися політичні умови і ми зможемо вітати їх у нашій євроатлантичній та європейській родині", - додав Джоане.

Фонд допомоги Україні

Коментуючи плани НАТО створити фонд допомоги Україні на 100 млрд євро, він сказав, що фонд - це лише інструмент.

"Суть нашої пропозиції полягає в тому, щоб мати координуючу місію для забезпечення цих дуже, дуже важливих функцій. Ми, як НАТО, вже робимо достатньо для українців. Існує безліч механізмів підтримки, але вони, як і раніше, мають разовий характер. І потім, приходячи у НАТО з квотою участі в бюджетах НАТО, ми маємо дуже чітку квоту, у американців 16%, у румунів не знаю який відсоток, це дуже чітко і передбачувано, таким чином ми привносимо передбачуваність, послідовність і додатковий елемент зараз, тому що потрібно більше грошей", - пояснив він.