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У НАТО виникли проблеми з переходом головування в Силах реагування: у чому річ

Фото: У НАТО виникли проблеми з переходом головування у Силах реагування (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони Німеччини вивчає питання щодо необхідності продовження терміну керівництва об'єднаною оперативною групою НАТО після 2023 року. Зокрема через затримки з боку Великобританії, наступної країни в черзі на керівництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Німецький Бундесвер прийняв командування оперативною групою Силами швидкого реагування НАТО (VJTF) на 12 місяців, що вимагає від лідера готовності до роботи протягом 48-72 годин. Німеччина надасть до 2 700 солдатів як головуюча країна.

За словами джерел, Великобританія зможе ухвалити керівництво лише у 2024 році, на кілька місяців пізніше, ніж планувалося.

VJTF було створено після того, як Росія окупувала Крим у 2014 році, і вперше було розгорнуто для колективної оборони після повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому.

Не відразу стало зрозуміло, як затримка зі зміною керівництва може позначитися на операціях.

Керівна посада ротується між членами, щоб розділити тягар, який вона покладає на військових, а бригади прив'язані до VJTF на три роки для надання допомоги на етапах готовності, резервування та згортання, що означає, що вони недоступні для інших місій чи міжнародних зобов'язань.

Нагадаємо, що раніше у Німеччині почалися проблеми з бойовими машинами піхоти Puma. Вони вже у 2023 році мали використовуватися силами швидкого реагування НАТО.

Також раніше стало відомо, що в уряді Німеччини досі не підтримують ініціативи відправки в Україну танків Leopard та БМП Marder.

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