В НАТО не видят прорыва в переговорах с Россией по ракетному договору

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не видит прорыва в переговорах с Россией по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает DW.

По его словам, Москва не продемонстрировала намерений вернуться к выполнению ракетного договора.

Так, участникам заседания Совета НАТО - Россия не удалось достичь значительного прогресса в вопросе Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Мы не увидели признаков прорыва", - заявил Столтенберг, добавив, что российская сторона не продемонстрировала, что желает вернуться к выполнению требований договора.

Напомним, 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке действия договора о ракетах средней и малой дальности. В частности, Путин подписал закон, который приостанавливает участие российской стороны в соглашении о ликвидации ракет.

В феврале 2019 года государственный секретарь США Майк Помпео заявил о выходе Вашингтона из договора о РСМД. В ноте Государственного департамента к МИД России говорится, что США "не считают себя связанными обязательствами по данному документу". Также в ноте было указано, что США "могут открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашением вооружений".

Кроме того, министры иностранных дел стран Большой семерки требуют от Российской Федерации придерживаться условий договора о ракетах средней и малой дальности.