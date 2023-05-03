НАТО відкриє офіс у Токіо для консультацій із союзниками у зв'язку з китайською загрозою

За даними джерел агентства, НАТО та Японія також покращать свою співпрацю, підписавши Індивідуальну програму партнерства (ITPP) до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня. Сторони поглиблюватимуть співпрацю у боротьбі з кіберзагрозами, координуватимуть позиції щодо нових та проривних технологій та обмінюватимуться нотами щодо боротьби з дезінформацією. Плани були підтверджені офіційними особами як Японії, і НАТО.

Ідея відкриття офісу зв'язку вперше обговорювалася між прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом під час візиту останнього до Токіо наприкінці січня. За словами джерела, у середині квітня альянс поширив проект пропозиції серед країн-членів альянсу.

План полягає в тому, щоб відкрити в Токіо наступного року офіс зв'язку, в якому працюватиме один співробітник. НАТО має аналогічні офіси в Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, Організації з безпеки та співробітництва в Європі у Відні, а також у Грузії, Україні, Боснії та Герцеговині, Молдові та Кувейті.

У багатьох випадках країна, що приймає, пропонує офісні приміщення для НАТО. Якщо Токіо надасть фінансування західному військовому альянсу, це символізуватиме новий етап в оборонній співпраці.

Намір поглиблювати співпрацю є взаємним. Японія планує створити незалежну місію при НАТО, відокремивши її від посольства в Бельгії, де вона базується зараз. Буде відправлено нового посла, щоб звільнити від обов'язків посла НАТО в Бельгії.

Офіційні особи сподіваються, що підписання ITPP між НАТО та Японією надасть імпульсу підготовки до саміту у Вільнюсі. Очікується, що на зустрічі візьмуть участь лідери Японії, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії, як і минулого року, що свідчить про глибшу взаємодію НАТО з Індо-Тихоокеанським регіоном.

У червні минулого року Кісіда, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе та тодішній прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн відвідали саміт НАТО в Мадриді. Азіатсько-тихоокеанські партнери НАТО провели зустріч у кулуарах.

Посол Данії в Японії Пітер Таксо-Єнсен сказав Nikkei Asia у телефонному інтерв'ю, що офіс зв'язку НАТО стане першим у своєму роді в Індо-Тихоокеанському регіоні і матиме не лише символічне значення. "Це був би дуже наочний та реальний спосіб зміцнити відносини між Японією та НАТО", - сказав він.

Посольство Данії виступає як контактний пункт посольства альянсу в Японії та координує свої дії з державами-членами в Токіо щодо співробітництва між НАТО та Японією.

Таксо-Єнсен зазначив, що геополітичний ландшафт різко змінився з того часу, як НАТО опублікувала свою попередню Стратегічну концепцію у 2010 році.

"У той час Росія вважалася потенційним партнером, а Китай не згадувався. У 2022 році на Мадридському саміті лідери союзників вирішили, що Росія більше не партнер, а ворог, і що також було визнано, що Китай буде і може вплинути на трансєвропейську безпеку" , - сказав він.

За його словами, це є причиною, чому для НАТО важливо підтримувати відносини із партнерами у цьому регіоні. Посол сказав, що офіс зв'язку також контактуватиме з іншими важливими гравцями в регіоні, такими як Індія та країни АСЕАН.

Таксо-Єнсен сказав, що в майбутньому співробітництво між НАТО і Японією буде зосереджено на вирішенні проблем, що виходять за межі регіонів, таких як кіберзагрози, проривні технології та діяльність з дезінформації.

Як стало відомо Nikkei, ця співпраця буде формалізована найближчими тижнями, коли НАТО та Японія запустять ITPP для налагодження співробітництва в таких галузях, як кібербезпека, дезінформація та космос. Це буде оновлена версія індивідуальної програми партнерства та співробітництва (IPCP), яку сторони підписали у 2014 році.

Мітіто Цуруока, доцент Університету Кейо, сказав, що війна Росії проти України змінила ставлення НАТО до Китаю. "На додаток до проблем, які Китай створює сам собою, було додано новий вимір: Китай як прихильник Росії. Тепер це стає безпосередньо пов'язаним з безпекою Європи".

Столтенберг неодноразово згадував про небезпеку співпраці Китаю та Росії під час свого візиту до Японії, сказав Цуруока.

Цуруока зазначив, що плацдарм НАТО у Японії матиме велике значення для Японії. "Це означає, що коли НАТО дивиться на Азію, включаючи Китай, вона робитиме це через призму Токіо. Коли представник надсилає інформацію до штаб-квартири НАТО, вона завжди йтиме через Токіо".

У документі "Стратегічна концепція 2022 року" викладено, як заявлені Китаєм амбіції та примусова політика створюють "виклик" для НАТО. "Шкідливі гібридні та кібероперації Китаю, а також його конфронтаційна риторика та дезінформація націлені на союзників і завдають шкоди безпеці Альянсу", - йдеться в концепції.