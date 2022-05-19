НАТО ведет политику двойных стандартов. Мы ищем другие варианты безопасности, - Ермак

НАТО на сегодняшний день является единственным институтом, способным оказать надежную поддержку своим членам, но для Украины Альянс лишь "поддерживает иллюзию открытых дверей". Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, выступая в Chatham House на дискуссии "Поддерживая Украину: делает ли Запад достаточно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТСН .

Он отметил, что из-за национального эгоизма ряда государств Альянс продолжает политику двойных стандартов, поддерживая "иллюзию открытых дверей для Украины, широко распахивая их другим странам".

"В таких обстоятельствах мы вынуждены искать другие варианты. Искать их вместе с нашими партнерами", - отметил Ермак.

Также руководитель ОП объяснил, почему именно сейчас важно вступить в Евросоюз как можно быстрее.

"Мы не видим альтернативы членству в ЕС. Любые предложения по его заменителям. Которые мы слышали в последнее время, считаем по определению неприемлемыми. Интеграция в ЕС для нас является не только способом модернизации и реформирования государства и увеличения ВВП, но и одним из факторов заверения нашей безопасности", - сказал он.

Ермак сообщил, что Украина не видит России среди гарантов безопасности, поскольку она никогда не придерживается международных договоров. Он пояснил, что общей целью Украины и государств-гарантов должно быть сдерживание России от агрессии в будущем. Он отметил, что Украина настаивает, чтобы будущие гарантии безопасности имели юридический характер и были ратифицированы всеми участниками.

"Прежде всего это означает обеспечение обороноспособности Украины. Мы продемонстрировали всему миру, что способны противостоять врагу, превосходящему по силе. Поэтому в будущем рассчитываем, что гарантии снимут все политические оговорки в ограничениях на поставки Украине вооружений и будут способствовать быстрому восстановлению и поддержанию ее оборонного потенциала" , - отметил руководитель ОП.

Он добавил, что еще одним ключевым фактором системы гарантий безопасности должна оставаться длительная и гибкая санкционная политика.