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У НАТО не бачать змін у ядерній стратегії Росії, але залишаються пильними, - Reuters

Фото: в НАТО не бачать змін в ядерній стратегії Росії, але залишаються пильними (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Північноатлантичний альянс (НАТО) поки що не фіксує змін у ядерній стратегії Росії, але зберігає пильність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву неназваного чиновника НАТО у коментарі Reuters.

"Ми не бачили жодних змін у ядерній стратегії Росії, але НАТО та союзники зберігають пильність", - заявив чиновник.

При цьому він зазначив, що нещодавні дії Росії, згідно з новою стратегічною концепцією НАТО, є "викликом для безпеки та інтересів оборонного Альянсу".

Нагадаємо, раніше посол США в Україні Бріджіт Брінк заявляла, що США обговорюють із союзниками відповідь на можливе застосування Росією ядерної зброї.

Також ми писали, що, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, ймовірність застосування Росією ядерної зброї не є надто високою, але до загроз необхідно ставитися серйозно.

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