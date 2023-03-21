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НАТО узгоджує нові цілі щодо виробництва озброєнь для України, - Столтенберг

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

НАТО узгоджує нові цілі щодо виробництва ключових видів озброєнь для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга.

"Щоб зберегти підтримку України та одночасно захистити Альянс, союзники також перебувають у процесі узгодження нових цільових показників потужностей для виробництва боєприпасів, що вирішують у бою, і взаємодіють з промисловістю для нарощування виробництва", - йдеться у повідомленні.

Столтенберг додав, що сім із 30 країн НАТО на даний час виконали завдання зі збільшення своїх оборонних витрат до 2% ВВП. На липневому саміті у Вільнюсі вони мають ухвалити нові зобов'язання та підвищити їх понад 2% ВВП.

Також НАТО посилює захист критично важливої національної інфраструктури, включаючи підводні кабелі та трубопроводи, зокрема шляхом створення Координаційної групи з підводної інфраструктури та спільної оперативної групи НАТО-ЄС.

Нагадаємо, що засідання комісії Україна-НАТО на рівні глав МЗС планує провести генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Раніше повідомлялось, що у НАТО вважають, що Китаю варто розуміти українську сторону у її боротьбі з російською агресією. Також офіційний Пекін має особисто зв'язатися із президентом Володимиром Зеленським.

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