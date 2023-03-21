RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НАТО согласовывает новые цели производства вооружений для Украины, - Столтенберг

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

НАТО согласовывает новые цели производства ключевых видов вооружений для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга.

"Чтобы сохранить поддержку Украины и одновременно защитить Альянс, союзники также находятся в процессе согласования новых целевых показателей мощностей для производства решающих в бою боеприпасов и взаимодействуют с промышленностью для наращивания производства", - говорится в сообщении.

Столтенберг добавил, что семь из 30 стран НАТО в настоящее время выполнили задачи по увеличению своих оборонных расходов до 2% ВВП. На июльском саммите в Вильнюсе они должны принять новые обязательства и повысить более 2% ВВП.

Также НАТО усиливает защиту критически важной национальной инфраструктуры, включая подводные кабели и трубопроводы, в частности путем создания Координационной группы по подводной инфраструктуре и совместной оперативной группы НАТО-ЕС.

Напомним, что заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД планирует провести генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Ранее сообщалось, что в НАТО считают, что Китаю следует понимать украинскую сторону в борьбе с российской агрессией. Также официальный Пекин лично связаться с президентом Владимиром Зеленским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЙенс СтолтенбергВойна в Украине