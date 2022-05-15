У НАТО впевнені в досягненні консенсусу щодо членства Фінляндії та Швеції

У НАТО впевнені, що зможуть подолати заперечення Туреччини і швидко прийняти Фінляндію і Швецію. Альянс готується до історичного розширення в Північній Європі, викликаного вторгненням Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У ці вихідні міністри закордонних справ 30 країн-членів НАТО проводять дводенні переговори в Берліні, присвячені заявкам на членство двох північних країн. Їх офіційна заява про вступ до НАТО очікується протягом декількох днів.

Проте в суботу міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу несподівано виступив із запереченнями, назвавши "неприйнятним і обурливим" те, що передбачувані нові члени НАТО підтримали заборонене курдське воєнізоване угруповання РПК.

Коли переговори відновилися в неділю, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що він упевнений, що побоювання Анкари можуть бути враховані.

"Туреччина є важливим союзником і висловила заклопотаність, яка вирішується між друзями і союзниками. Я впевнений, що якщо ці країни вирішать домагатися членства в НАТО, ми зможемо їх прийняти, знайти всі умови для досягнення консенсусу", - додав він.

Швидка ратифікація

Багато союзників на зустрічі в Берліні підтримали Фінляндію і Швецію, підкресливши необхідність швидкої ратифікації їх заявок на членство, що зазвичай займає до року.

"Німеччина підготувала все, щоб прискорити процес ратифікації", - заявила журналістам міністр закордонних справ Анналена Бербок, додавши, що на суботній вечері міністри домовилися, що імпульс не повинен бути втрачений.

"Ми повинні переконатися, що дамо їм гарантії безпеки, не повинно бути перехідного періоду, сірої зони, де їх статус неясний", - сказала вона.

Вона мала на увазі період ратифікації, протягом якого країни Північної Європи ще не будуть захищені статтею 5 НАТО, яка гарантує, що напад на одного союзника є нападом на всіх.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі повторила коментарі Бербок, заявивши, що сподівається, що це можна буде зробити "протягом декількох тижнів".

Союзники, до яких у неділю приєднався держсекретар США Ентоні Блінкен, обговорили питання про тимчасові гарантії безпеки для Швеції та Фінляндії, чиї плани викликали загрози відплати з боку Москви.

Нагадаємо, правляча партія Швеції готова підтримати вступ країни до НАТО. Заява, яка очікується 15 травня, відриє шлях для подачі на членство в Альянсі.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна, швидше за все, подасть заявку на членство в НАТО 18 травня.