Правящая партия Швеции готова сегодня поддержать вступление в НАТО

Правящая партия Швеции готова выступить за вступление страны в НАТО. Заявление, которое ожидается сегодня, отроет путь для подачи на членство в альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Социал-демократы премьер-министра Магдалены Андерссон на прошлой неделе провели внутренние дебаты по поводу отказа от давней оппозиции членству в НАТО.

Поскольку руководство партии заявило, что примет решение в воскресенье, поддержка присоединения к альянсу будет иметь подавляющее большинство в шведском риксдаге, поскольку большая часть оппозиции уже поддерживает решение.

Межпартийный парламентский обзор, проведенный в пятницу, показал, что вступление в НАТО укрепит национальную безопасность Швеции и поможет стабилизировать Северный и Балтийский регионы.

Президент и премьер-министр Финляндии в четверг твердо взяли курс своей страны на вступление в западный альянс "без промедления", усилив импульс Швеции.

После того как руководство Финляндии объявило о своей решимости присоединиться, Кремль заявил, что это представляет собой враждебный шаг, угрожающий России, и туманно предупредил об "ответных шагах как военно-технического, так и иного характера".

Всего несколько месяцев назад, когда Россия напала на Украину, вступление в НАТО было далекой перспективой. Но война заставила Швецию, и Финляндию переосмыслить свои потребности в области безопасности и начать искать безопасность в союзе, от которого они оставались в стороне на протяжении долгих лет холодной войны. Вторжение России подорвало давнюю политику безопасности и вызвала волну общественной поддержки членства в НАТО в обеих странах.

Швеция восстанавливала свои вооруженные силы в течение последнего десятилетия, особенно после оккупацией Россией Крыма в 2014 году. В частности страна закупила американские зенитно-ракетные комплексы Patriot и разместила войска на балтийском острове Готланд.

Напомним, ранее глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна, скорее всего, подаст заявку на членство в НАТО 18 мая.