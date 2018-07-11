В Брюсселе начался саммит НАТО

Сегодня в Брюсселе стартовал двухдневный саммит НАТО

Сегодня в штаб-квартире Североатлантического альянса (НАТО) в Брюсселе начался двухдневный саммит НАТО, на который соберутся лидеры стран-членов Альянса и партнеров - включая Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал глав государств и правительств союзников в штаб-квартире НАТО. На церемонии, посвященной началу встречи, Столтенберг рассказал о достижениях НАТО в сфере безопасности. Также он высоко оценил профессионализм и приверженность вооруженных сил НАТО, говорится на официальном сайте Альянса.

В ходе своего выступления президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы члены НАТО увеличили расходы на оборону "немедленно", передает CNN. Отметим, что Трамп во время завтрака обрушился с критикой на Германию за то, что Берлин покупает газ у России.



Напомним, в ходе саммита планируется наметить шаги по развитию альянса и подписать ряд значимых документов. Ранее Столтенберг назвал основные темы встречи, среди которых: сдерживание и усиление обороны, борьба с террором и укрепление стабильности, расширение взаимовыгодного сотрудничества с ЕС, модернизация НАТО, справедливое распределение ответственности и общие ценности альянса.