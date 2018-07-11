НАТО схвалило ініціативу "4 за 30" і збільшило витрати на оборону

Сьогодні на саміті НАТО прийнято нові заходи з протидії загрозам гібридним

НАТО затвердило ініціативу по зміцненню оборони і політики стримування - "4 за 30". Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг сьогодні під час брифінгу.

Ініціатива передбачає 30 механізованих батальйонів, 30 авіаційних ескадрилій та 30 бойових кораблів, які повинні бути готові до використання протягом 30 днів.

Також Альянс ухвалив рішення по зміцненню оборони та протидії тероризму. Зокрема, силами НАТО буде створена група підтримки проти гібридних загроз, центр кібероперацій. Також Альянс посилить боротьбу з терористичним угрупуванням "Ісламська держава".

Так, в Ірак буде спрямована навчальна місія. За словами Столтенберга, очолить місію Канада. Генсек зазначив, що місія буде не військовою, а навчальною. До Іраку будуть спрямовані кілька сотень інструкторів. Крім того, НАТО затвердило підтримку Йорданії і Тунісу проти тероризму.

В кінці виступу Столтенберг повідомив, що члени Альянсу ухвалили рішення збільшити оборонні витрати. Зокрема, 8 країн-союзників виділять не менше 2% ВВП на оборону.

Нагадаємо, сьогодні в штаб-квартирі Північноатлантичного альянсу в Брюсселі почався дводенний саміт НАТО, на який зберуться лідери країн-членів Альянсу і партнерів.