НАТО усилит патрулирование в Косово на фоне напряженности с Сербией
Фото: НАТО усилит патрулирование в Косов на фоне напряженности с Сербией (Getty Images)
Миротворческая миссия НАТО усиливает контроль в Косово. На фоне обострения напряженности между странами - альянс увеличил количество патрулей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg,
"KFOR внимательно следят за ситуацией на всей территории Косово и по - прежнему сосредоточены на повседневном выполнении своего мандата", - отмечает пресс-служба миссии.
Из-за напряженности между Белградом и Приштиной, НАТО призывает к немедленной деэскалации на севере Косово. Силы Альянса и в дальнейшем сохраняют мандат по обеспечению безопасности на территории Косово.