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НАТО усилит патрулирование в Косово на фоне напряженности с Сербией

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Косово, Понедельник 27 сентября 2021 18:07
НАТО усилит патрулирование в Косово на фоне напряженности с Сербией Фото: НАТО усилит патрулирование в Косов на фоне напряженности с Сербией (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Миротворческая миссия НАТО усиливает контроль в Косово. На фоне обострения напряженности между странами - альянс увеличил количество патрулей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg,

"KFOR внимательно следят за ситуацией на всей территории Косово и по - прежнему сосредоточены на повседневном выполнении своего мандата", - отмечает пресс-служба миссии.

Из-за напряженности между Белградом и Приштиной, НАТО призывает к немедленной деэскалации на севере Косово. Силы Альянса и в дальнейшем сохраняют мандат по обеспечению безопасности на территории Косово.

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