НАТО посилить патрулювання в Косово на тлі напруженості з Сербією

Миротворча місія НАТО посилює контроль в Косово. На тлі загострення напруженості між країнами - альянс збільшив кількість патрулів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg ,

"KFOR уважно стежать за ситуацією на всій території Косово і як і раніше зосереджені на повсякденному виконанні свого мандата", - відзначає пресслужба місії.

Через напруженість між Белградом та Приштиною, НАТО закликає до негайної деескалації на півночі Косово. Сили альянсу й надалі зберігають мандат щодо забезпечення безпеки на території Косово.