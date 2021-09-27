ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НАТО посилить патрулювання в Косово на тлі напруженості з Сербією

Новость на русском →
Косово, Понеділок 27 вересня 2021 18:07
НАТО посилить патрулювання в Косово на тлі напруженості з Сербією Фото: НАТО посилить патрулювання в Косов на тлі напруженості з Сербією (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Миротворча місія НАТО посилює контроль в Косово. На тлі загострення напруженості між країнами - альянс збільшив кількість патрулів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg,

"KFOR уважно стежать за ситуацією на всій території Косово і як і раніше зосереджені на повсякденному виконанні свого мандата", - відзначає пресслужба місії.

Через напруженість між Белградом та Приштиною, НАТО закликає до негайної деескалації на півночі Косово. Сили альянсу й надалі зберігають мандат щодо забезпечення безпеки на території Косово.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сербия Косово
NEWS
Україна допускає зупинку транзиту газу до Угорщини через її контракт з РФ
Україна допускає зупинку транзиту газу до Угорщини через її контракт з РФ
DAILY
Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні