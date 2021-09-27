НАТО посилить патрулювання в Косово на тлі напруженості з Сербією
Фото: НАТО посилить патрулювання в Косов на тлі напруженості з Сербією (Getty Images)
Миротворча місія НАТО посилює контроль в Косово. На тлі загострення напруженості між країнами - альянс збільшив кількість патрулів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg,
"KFOR уважно стежать за ситуацією на всій території Косово і як і раніше зосереджені на повсякденному виконанні свого мандата", - відзначає пресслужба місії.
Через напруженість між Белградом та Приштиною, НАТО закликає до негайної деескалації на півночі Косово. Сили альянсу й надалі зберігають мандат щодо забезпечення безпеки на території Косово.