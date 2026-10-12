НАТО ударить по Петербургу і Калінінграду, якщо Росія нападе, - WSJ

Гринкевич представив "Теорію перемоги" НАТО

Гринкевич сказав, що секретна версія цього плану була остаточно узгоджена три місяці тому. Вона передбачає інвестування в "доступну масу", що стосується відносно дешевих дронів, для доповнення арсеналу більш складної зброї Альянсу.

На це рішення вплинув бойовий досвід України, пише видання.

Якщо Росія нападе, першою метою Альянсу буде блокування початкового наступу та запобігання будь-якому просуванню, якщо воно продовжиться, каже Гринкевич

"Ворожі формування будуть позбавлені поповнення. Командири противника не зможуть контролювати свої сили. Ворожі сили та допоміжні засоби будуть скорочені та знищені", - впевнений топкомандувач.

Реалізуючи таку стратегію, командувач НАТО зазначив, що Альянс не прагнутиме перемогти Росію чи підірвати її уряд. А прагне зупинити будь-яку її атаку.

Проте Грінкевич не навів графіка посилення оборони НАТО, яке відбувається на тлі дефіциту боєприпасів, спричиненого війною в Ірані.

Що відомо про цю стратегію

"Теорія перемоги" НАТО спирається на зусилля генерала у відставці Кріса Донах'ю, колишнього командувача армії США в Європі та керівника Сухопутного командування Альянсу.

Його змусили залишити свою посаду в липні, коли міністр оборони Піт Хегсет понизив його статус.

Цей підхід розроблений для блокування дій Росії. Її географічні переваги та гігантська оборонна промисловість могли б дозволити атаку країн Балтії, Польщі та інших союзників НАТО, перш ніж Альянс зможе організувати потужну відповідь.

Згідно зі стратегією Донах'ю, буде створена обширна "автономна зона", щоб безпілотники та наземні роботи могли придушити російську атаку без значних втрат для союзників.

Водночас ракети великої дальності вразять російські командні пункти та засоби ППО в:

ексклаві Калінінграда,

поблизу Санкт-Петербурга,

в Білорусі.

Це підірве зусилля Росії контролювати небо та дозволить V корпусу армії США та іншим наземним силам НАТО контратакувати, пише видання.

Повітряні сили НАТО швидко рухатимуться, щоб завдати ударів по російських підкріпленнях, які прямують до поля бою, та атакувати інші цілі в тилу.

Атаки НАТО будуть забезпечені "магістраллю даних". Це система миттєвого обміну секретними даними про цілі через хмару між союзними силами. Елементи цієї мережі були випробувані на Близькому Сході під час війни США з Іраном.

Цей підхід отримав назву "Ініціатива стримування східного флангу". Його мета, за словами військових чиновників США, полягає в тому, щоб змусити Путіна відмовитися від ймовірної атаки на НАТО.