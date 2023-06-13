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НАТО тричі піднімав винищувачі для перехоплення російських літаків цими вихідними

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Вівторок 13 червня 2023 23:36
НАТО тричі піднімав винищувачі для перехоплення російських літаків цими вихідними Фото: винищувачі НАТО тричі за вихідні перехоплювали літаки РФ (twitter NATO Air Command)
Автор: Максим Шушко

З Естонії, цими вихідними, для перехоплення російських літаків тричі піднімалися винищувачі Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter повітряного командування НАТО.

Поблизу повітряного простору НАТО винищувачі Фінляндії, Португалії, Румунії та Швеції перехопили російські літаки.

"Вони супроводжували літаки, які не дотримувалися міжнародних норм безпеки польотів", - йдеться у повідомленні.

Деталі про перехоплені літаки Російської Федерації в НАТО не уточнюють.

Також, 8 та 9 червня військово-повітряні сили Британії виявили у повітряному просторі альянсу російські літаки Іл-20, Су-27, Ан-12, Ан-72, Ту-22М і два Су-30. На їх перехоплення були підняті рективні літаки НАТО.

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